Da questa mattina i trasporti su ferro delle Ferrovie della Calabria, nella tratta Soveria Mannelli – Catanzaro, sono stati implementati nelle composizioni dei treni e con il supporto, per eventuali sovraccarichi, di un autobus.

Il provvedimento si è reso opportuno per andare incontro alle esigenze dell’utenza in genere e degli studenti/personale scolastico che, da ieri con l’apertura delle scuole, hanno necessità di recarsi giornalmente nel capoluogo.

Come disposto dalle norme anticovid, i posti sulle carrozze sono limitati, pertanto FdC è intervenuta per incrementare i posti disponibili dei viaggiatori, mantenendo tutte le precauzioni del caso, dopo la segnalazione di ieri del Sindaco di Gimigliano.

In questo momento delicato e rischioso per la salute dei cittadini, anche grazie alla sinergia con gli enti locali, Ferrovie della Calabria potrà ottimizzare i servizi offerti per impedire episodi come quello di ieri a scapito di alcuni passeggeri che si sono trovati costretti a non poter salire, nella stazione di Gimigliano, sulle carrozze piene per disponibilità dei posti in base alle norme di sicurezza del momento.

Ferrovie della Calabria, scusandosi per l’accaduto di ieri, invita gli amministratori locali, nello spirito di collaborazione imprescindibile in tale contesto, a voler segnalare ogni possibile causa di disservizio per l’utenza al fine di poter prontamente intervenire, sulla base delle risorse di mezzi e personale disponibile, così come avvenuto ieri per la tratta Soveria – Catanzaro.