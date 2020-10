Assessore comunica la propria positività al Covid-19, scuole chiuse oggi a Curinga.

Ieri sera Giuseppe Frijia annunciava, poi ripreso anche dall’account ufficiale del Comune, che «dopo essermi fatto un tampone per essere stato in contatto con persone poi risultate positive al Covid-19, questa sera ho avuto l’esito del tampone positivo».

«Sono stato messo pertanto in quarantena domiciliare, il mio stato di salute si presenta con un po’ di tosse, raffreddore oltre un’otite fastidiosa che mi crea problemi da un po’ di tempo», spiega l’assessore, «sperò che il mio essere positivo non crei dei focolai nella nostra Comunità. Già da domani inizieranno i tamponi per le persone che sono state a contatto con me».

«Mi dispiace per i disagi che posso creare in questi giorni alla Comunità», ammette Frija, rivolgendo un pensiero a «i miei colleghi, gli Amministratori, il Sindaco i dipendenti comunali e tutti coloro che potrebbero avere disagi per colpa mia, compresa la mia famiglia».