Scuole chiuse a Serrastretta, Soveria Mannelli e Girifalco per l’arrivo di nuovi casi positivi

Dopo quelle di Migliuso, Angoli e Cancello, chiudono fino a venerdì le scuole anche a Serrastretta. Lo comunica il sindaco Felice Molinaro annunciando che «nella mattinata odierna ci è stato comunicato che un docente dell’Istituto Comprensivo è risultato positivo al tampone molecolare per la ricerca del Covid-19».

In maniera preventiva si è quindi deciso di fermare le lezioni per gli alunni della scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado fino a venerdì 13 novembre, per permettere la sanificazione di tutti i locali e degli scuolabus.

Da lunedì saranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado anche nel Comune di Girifalco per la verifica di nuovi casi, con l’attivazione del centro operativo comunale – emergenza, e a Soveria Mannelli dove saranno chiusi al pubblico anche gli uffici comunali.

Un possibile caso positivo, con carica virale bassa, al Covid-19 viene ipotizzato anche a Cortale dall’amministrazione comunale dopo la comunicazione del medico curante del cittadino in seguito all’esito di un tampone effettuato presso una struttura privata. “E’ stata attivata l’indagine epidemiologica e la stessa è tutt’ora in corso, non è dato sapersi al momento l’estensione del contagio”, spiega il post del profilo dell’amministrazione comunale, “sono stati già posti in quarantena fiduciaria i familiari conviventi e chi ha avuto contatto stretto con il soggetto. Siamo in attesa di conoscere l’esito dei tamponi di controllo, pertanto invitiamo a non creare allarmismi ed a mantenere un comportamento consono alle disposizioni in materia di contenimento del contagio da COVID-19”.