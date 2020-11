Bollettini serali anche per i comuni dell’hinterland lametino per aggiornare i dati di propria competenza per quanto riguarda la conta dei positivi al Covid-19.

Un nuovo caso a Serrastretta, convivente del nucleo familiare delle due persone già in isolamento domiciliare dopo la positività riscontrata. Dati i ritardi degli esiti degli altri tamponi effettuati, scuole chiuse fino al 28 novembre.

A Curinga rimangono 8 i positivi, mentre scendono a 26 le persone in quarantena (5 in meno rispetto a ieri).

A San Pietro a Maida sono 5 i nuovi positivi, legati a nuclei familiari giò in isolamento domiciliare, per un totale di 56 soggetti. Si registra però anche un primo guarito, con 119 ordinanze di quarantena emesse da inizio pandemia, con 100 tamponi molecolari eseguiti nel corso di questa settimana.