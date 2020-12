Tampone e quarantena raccomandanti tramite ordinanza per chi rientra a Curinga da fuori regione o dall’estero.

Il sindaco Serrao ha emesso un’ordinanza chiedendo ai cittadini in arrivo per le festività natalizie di comunicare preventivamente al Centro Operativo Comunale il giorno del rientro con l’obiettivo di concordare l’esecuzione di un tampone di verifica all’arrivo.

Tamponi antigenici potranno essere effettuati su base volontaria nella postazione organizzata in Largo Vincenzo Sestito lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11 alle 12, e fino alla reale somministrazione del test e relativo esito si invita il cittadino a sottoporsi a quarantena volontaria.

Nel frattempo 3 giorni di stop alle lezioni di una classe della Scuola dell’Infanzia di Acconia di Curinga in via precauzionale, anche se nell’ordinanza si rimarca che «dai risultati dei tamponi rapidi effettuati in data 7/12/2020 agli studenti, personale Docente, ATA e personale mensa della Scuola dell’Infanzia di Acconia di Curinga, nonostante l’esito negativo e di concerto con la Dirigente Scolastica, si è ravvisa la necessità in via precauzionale ed a tutela della salute dei soggetti sopra menzionati e degli altri presenti nella medesima Scuola, di sospendere l’attività didattica della sola classe interessata per giorni tre a partire da mercoledì con monitoraggio da parte di tutti i soggetti abilitati a farlo»