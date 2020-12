Una stanza in Comune per il sostegno psicologo – psicoterapeuta dedicato ai cittadini alle prese con disagio pandemico

Anche a Serrastretta, dopo simile iniziativa avviata a Soveria Mannelli, al via il servizio sussidiario gratuito di sostegno psicologo – psicoterapeuta dedicato ai cittadini alle prese con disagio pandemico, per dare sostegno alle famiglie o singole persone nel periodo di emergenza Covid-19.

Nell’avviso emanato dal sindaco Molinaro si precisa che «il servizio è accessibile anche ai cittadini stranieri ed è rivolto, in particolare, alle fasce deboli della popolazione che non possono pagare una seduta da un privato. Uno sportello d’ascolto completamente anonimo, creato in collaborazione con un professionista psicologo-psicoterapeuta».

Si rimarca come «l’iniziativa nasce dalla consapevolezza di situazioni di disagio e dall’esigenza di relazionarsi nell’emergenza mondiale. Il servizio potrà essere usufruito dagli interessati (giovani, anziani, stranieri) in completo anonimato, presso il municipio di Serrastretta dal 22 dicembre 2020 al 06 gennaio 2021, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 16 compresi i giorni festivi previo appuntamento telefonico al 392.2147830».

Il professionista Maurizio Furforoso riceverà i cittadini in cerca d’aiuto nel privato di una stanza, allestita appositamente all’interno del comune. «Questo servizio è un passo iniziale per affrontare un disagio, che potrebbe poi rimandare ad un successivo supporto», conclude la nota.