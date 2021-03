Secondo posto per il millenario Platano di Curinga, con78.210 preferenze, al contest online sull’albero europeo 2021

E’ la Millenaria Carrasca di Lecina, in Spagna, con 104.264 voti a vincere il contest online “European Tree of the Year 2021”

Secondo posto per il millenario Platano di Curinga, che ha ottenuto 78.210 preferenze, mentre terzo gradino del podio per l’antico sicomoro in Russia, fermatosi a 66.026 voti.