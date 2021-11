Domani riapre la Chiesa di Santa Maria Immacolata di Quinzi

I fedeli di Accaria – nonostante la pandemia in corso –inaugureranno la storica Chiesa di S. Maria Immacolata di Quinzi. Finalmente, dopo l’inizio dei lavori, avvenuto lo scorso giugno, si riapre un luogo di culto il cui valore – oltre a essere storico e artistico – è soprattutto spirituale, in quanto specifica il luogo della celebrazione dei divini misteri salvifici e il cammino nel tempo di una comunità di fedeli che raggiunge – di tappa in tappa – nuovi traguardi, se pur temporali, sempre aperti e orientati all’ultima meta, quella ultraterrena che introduce nella casa del Padre.

L’apertura della Chiesa avverrà domani, al termine della celebrazione eucaristica che sarà presieduta dal vescovo della Diocesi lametina, Giuseppe Schillaci, alle 18.30, al Santuario Diocesano San Giovanni Paolo II di Cardolo.

L’intervento di ristrutturazione è stato eseguito dalla Ditta CO.RI.GE. S.R.L. di Lamezia, incaricata dall’ufficio tecnico diocesano, dopo essersi aggiudicata la gara di appalto, il cui bando contemplava la provenienza dei fondi per il 70% dell’importo totale dei lavori dalla CEI, precisamente dall’8X1000 alla Chiesa Cattolica, mentre il rimanente 30% è affidato alla generosità dei fedeli della comunità parrocchiale. La raccolta fondi dei fedeli della parrocchia – e di chi vive oltre i confini parrocchiali – è stata accompagnata dal simbolo della “clessidra”, il cui significato rimanda al senso del “tempo che passa”, da vivere amando e orientati verso il “per sempre”: “Fortificati dall’amore di Cristo Gesù l’impossibile diviene possibile; tutte le sfide della vita presente – come i grani del tempo che passa – divengono granelli e misura degli attimi che ci separano dall’eternità di luce e di pace!”.

Ai responsabili del Cpae e del Cpp è piaciuto denominare l’iniziativa “… di eredità in eredità, dalle generazioni passate a quelle future. Le nostre Chiese patrimonio di fede e di identità umana”. E per una gestione oculata hanno anche creato una “memory card parrocchiale” che è stata consegnata – in forma gratuita – ai fedeli che hanno aderito a tale iniziativa di solidarietà, un modo nuovo, più trasparente possibile, per monitorare sia le entrate che le uscite parrocchiali, rendendole accessibili a tutti – a portata di click – su una bacheca virtuale, creata appositamente sul sito www.accariapostolica.it