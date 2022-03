San Mango d’Aquino premiato come “comune rifiuti free” da Legambiente

San Mango d’Aquino oggi presso la cittadella regionale è stata premiata dai vertici nazionali di Legambiente quale “comune rifiuti free”, un riconoscimento ambito e che premia chi si distingue per la percentuale di raccolta differenziata. Una manifestazione a cui ha partecipato anche il presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto, che ha spronato i comuni presenti a differenziare e fare di più e meglio per questa nostra terra.

L’evento annuale vede Legambiente premiare i comuni più virtuosi e che si distinguono in una Calabria sempre in emergenza in questo settore, con San Mango d’Aquino capace in 3 anni a raddoppiare la percentuale di differenziata. Il paese non è nuovo a questi premi, avendo ottenuto il premio internazionale assegnato dalla Fondazione internazionale Arbor Day, in collaborazione con la FAO, l’organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, che ha riconosciuto a San Mango d’Aquino l’attestazione di “Tree Cities of the World” per l’anno 2020.

Ad aprile il vicesindaco Francesco Trunzo sarà relatore a Lignano Sabbiadoro, commentando oggi che “il nostro comune è stato premiato dal presidente nazionale di legambiente Stefano Ciafani e dalla presidente Regionale Anna Parretta, per la percentuale di differenziata conseguita nel 2020, siamo comune rifiuti free. Siamo stati bravi e, a parte il riconoscimento formale e cartaceo, questo permette a noi amministratori di poter ridurre le bollette della Tari ai cittadini, in questo periodo in cui i rincari delle materie prime, dei combustibili, delle bollette in generale, aumentano, noi in controtendenza, abbassiamo le tasse e diamo respiro alle famiglie. Da quando ci siamo insediati ci siamo dati degli obiettivi, uno di questi era la raccolta differenziata: il totale del 2021 di raccolta differenziata è ancora più alto e quindi ci permette di ricalcolare nuovamente al ribasso le tariffe, ad oggi siamo oltre 80% di differenziata. Siamo 404 comuni in Calabria e noi siamo free insieme a pochissimi altri. Ringraziamo i dipendenti della ditta che gestisce la raccolta differenziata, ma soprattutto ringraziamo voi, chi abita a San Mango, chi la vive e chi ama questo paese, che poi sono le stesse persone”