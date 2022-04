Sovrintendente di Polizia di Stato Antonello Marasco insignito della Medaglia di Bronzo al Merito Civile

Il Sindaco di Soveria Mannelli, a nome dell’Amministrazione Comunale e di tutta la cittadinanza, si è congratulato con il concittadino Vice Sovrintendente di Polizia di Stato Antonello Marasco che il 12 aprile scorso è stato insignito della Medaglia di Bronzo al Merito Civile.

Ricevendo l’onorificenza dalle mani del Prefetto e del Questore di Catanzaro è stata sottolineata la motivazione che ha portato all’assegnazione del prestigioso riconoscimento: “libero dal servizio, interveniva sul luogo di un incidente ferrovario prestando soccorso ad una donna in stato di gravidanza ed una donna priva di sensi. Grande esempio di coraggio ed umanità”.

I fatti cui si riferisce la motivazione sono quelli avvenuti il 6 marzo 2014 quando, sulla tratta Catanzaro-Soveria Mannelli delle Ferrovie della Calabria, poco dopo la stazione di Madonna di Porto, due treni si scontravano violentemente e solo il caso ha voluto che non ci fossero vittime.

Grazie all’intervento del Vice Sovrintendente Marasco, accorso prontamente tra le lamiere contorte dei convogli in fiamme, le vite di una donna in stato di gravidanza e di un’altra donna, anch’essa del centro del Reventino, rimasta priva di sensi in seguito allo scontro, sono state salvate.

Nell’occasione grande fu l’impegno di tanti soccorritori, in particolare operatori sanitari dell’Ospedale di Soveria Mannelli, che intervennero nell’immediatezza per fare fronte alla situazione emergenziale in atto.

Il Sindaco, congratulandosi personalmente con l’interessato, lo ha invitato presso il Palazzo Municipale per un incontro con l’Amministrazione Comunale.