Sindaco di Conflenti pronto al ricorso incidentale anche in Consiglio di Stato sui risultati elettorali

Il Sindaco di Conflenti, Emilio Francesco D’Assisi, replica al commento offerto dalla lista Conflenti nel Cuore in merito al ricorso presentato sulle consultazioni elettorali di ottobre 2021.

«L’Art N. 9 della predetta sentenza spiega, infatti, che per due voti il ricorso principale promosso da Paola non passa la soglia di resistenza, quindi non può ribaltare il risultato elettorale. L’Art. 10, tuttavia, evidenzia chiaramente che il ricorso principale è respinto», sostiene D’Assisi, «se un ricorso viene respinto integralmente non può andare a modificare il risultato elettorale che resta, quindi, invariato con 6 voti più in più per la lista Uniti e Liberi», facendo riferimento alla stessa sentenza la quale specifica che «in conclusione, gli esiti della verificazione non hanno comprovato la sussistenza dei rappresentati vizi di legittimità nella misura idonea a determinare il parziale annullamento dell’esito elettorale, con relativa sua correzione e conseguente proclamazione del deducente alla carica di Sindaco, e ciò in considerazione dei residui 2 voti di differenza tra i due candidati a Sindaco rispetto agli originari 6, che non consentono il superamento della prova di resistenza vigente in materia di contenzioso elettorale».

Il sindaco reputa che «l’art 11 chiarisce, inoltre, che il ricorso incidentale promosso da D’Assisi e volto a contestare oltre 20 schede attribuite ingiustamente a Conflenti nel Cuore, non viene preso in considerazione proprio in relazione del fatto che è stato dichiarato improcedibile il ricorso principale ai sensi dell’Art 35, comma 1, Lett C del c.p.a», sostenendo che «se i giudici avessero preso in considerazione le schede contestate da Conflenti nel Cuore riducendo il divario tra le due liste, avrebbero dovuto analizzare anche le schede contestate dalla lista Uniti e Liberi, che risultavano perfettamente simmetriche e numericamente superiori a quelle contestate da Paola».

Se il prossimo passaggio giudiziario sarà il Consiglio di Stato, il sindaco annuncia che «la sentenza verrà pubblicata integralmente sui canali social della lista Uniti e Liberi» auspicando che i consiglieri di minoranza «possano seppellire una volta e per tutte l’ascia di guerra e presentarsi al Comune a svolgere il loro importante mandato di Consiglieri di Opposizione. Tuttavia se vorranno continuare su questa strada ci difenderemo nelle sedi opportune e presenteremo, nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge, un ricorso incidentale a protezione del risultato elettorale ottenuto nella tornata del 4 ottobre 2021».