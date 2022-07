Ringraziamenti da San Mango d’Aquino e Martirano Lombardo per pulizia della Provinciale SP 93

Il Consigliere Comunale del comune di San Mango d’Aquino Serafino Gallo ed il Vice Sindaco del comune di Martirano Lombardo Bernardo Gallo ringraziano il consigliere Provinciale con Delega alla Viabilità del Lametino, Pietro Fazio, ed il geometra Luigi Cimino, il responsabile di zona Luigi Sposato ed il coordinatore di zona Michele Maletta poiché «subito si sono adoperati per esaudire le richieste dei due comuni per la pulizia della Provinciale SP 93, pur avendo tante difficoltà l’ ente».

Si ricorda come l’intervento fosse stato sollecitato «viste le imminenti festività patronali, per la sicurezza stradale e per evitare rischi di incendi, con casi in cui una semplice sigaretta basta per creare un danno enorme per la forestazione».