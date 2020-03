Tramite post sparsi online, perché anche in tempo di coronavirus non c’è la possibilità di avere una comunicazione centrale e univoca da via Perugini, si annuncia che la Multiservizi ha iniziato la pulizia della città con l’utilizzo di sostanze igienizzanti e disinfettanti nell’ambito delle misure per contrastare il possibile contagio da coronavirus.

Prime immagini da Corso Numistrano, semideserto per via delle chiusure e delle restrizioni governative (solo le farmacie sul tratto di strada avrebbero motivo di restare aperte), ma con gli operai a far zig zag tra le auto parcheggiate e le poche in transito, non essendo stato emanato nessun avviso né ordinanza prima di oggi pomeriggio.

Lo stesso sindaco Paolo Mascaro dalla propria pagina Facebook precisa che «pur non essendo risolutiva per contrastare la diffusione del Coronavirus, approfittando anche delle strade prive di persone, si sta procedendo ad una sanificazione delle vie della Città. Resta, però, prioritario l’appello: restiamo a casa».