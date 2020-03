Stipendi non pagati a febbraio dall’Abramo Customer Care

«La notizia relativa al mancato pagamento delle spettanze inerenti la mensilità di febbraio per i dipendenti della Abramo Customer Care non può non suscitare in tutti grande allarme e preoccupazione» commenta il sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro.

«In un momento già di per sé drammatico quale quello attuale, con grandi difficoltà per le famiglie a poter finanche rifornirsi dell’essenziale, la mancata corresponsione delle legittime spettanze è oggettivamente grave ed è oltremodo lesiva della dignità dei lavoratori», sostiene il primo cittadino, «tra l’altro, viene ad essere colpita una categoria che ha continuato, pur in piena emergenza sanitaria, a prestare la propria attività lavorativa rischiando anche l’incolumità personale pur di consentire che si portasse avanti il progetto imprenditoriale».

In conclusione si reputa «indispensabile ricercare in tempi rapidissimi ogni soluzione affinché il giusto diritto di chi ha prestato la propria attività con serietà e dedizione venga ad essere immediatamente riconosciuto. L’amministrazione comunale di Lamezia Terme non può non essere, senza se e senza ma, al fianco di tutti i lavoratori sostenendone con convinzione le indiscutibili ragioni».