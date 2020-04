Attivate 3 nuove linee amiche, consegnate il 55,74% delle mascherine artigianali richieste

Continua la catena di solidarietà della città di Lamezia Terme che, in tempi di grave emergenza, risponde con generosità. Tante le iniziative finalizzate ad alleviare i numerosi disagi causati da ristrettezze fisiche ed economiche.

L’amministrazione comunale, in sinergia con diverse associazioni operanti sul territorio lametino, ha intensificato la rete di distribuzione dei beni di prima necessità non dimenticando, però, il benessere dello spirito.

Sono infatti attive da oggi, 24h24, le “linee amiche” ai tre recapiti telefonici 328/2555168 – 328/2555243 – 328/2555186 che sono gestiti da associazione: uno strumento per tenere compagnia a chi si sente solo, una carezza soprattutto per gli anziani ma rivolta a tutti, anche contro la paura che assale di notte.

Intanto è continuata oggi la distribuzione delle mascherine artigianali con consegna di 501 pezzi in favore di 240 famiglie; domani saranno consegnate altre 918 mascherine in favore di 434 nuclei familiari. Si arriverà, quindi, alla consegna di 4.243 mascherine in favore di 2.148 nuclei familiari.

Ad oggi si hanno 3.361 richieste tramite mail e 492 tramite telefono, con consegnate il 55,74% delle richieste.

Essendo oramai in maniera intensa partita anche la campagna “spesa in sospeso”, si è pensato anche di consegnare mascherine a vari supermercati che potranno con semplicità consegnarle ai clienti che vanno a fare la spesa. Si ricorda che occorre inviare mail all’indirizzo mascherinelamezia@gmail.com e solo per l’ipotesi di impossibilità bisogna telefonare al numero 348/2555200.