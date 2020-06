Pubblicate le modifiche alla circolazione stradale in vista della fiera in onore di San Pietro e Paolo che riguarderanno: Piazza Mazzini; Piazza Stocco, Corso Numistrano, Corso Nicotera, nel tratto compreso tra Piazza Ardito e Via Po, Via Da Vinci, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Volta/Piazza della Repubblica e l’intersezione con Via Bernadette, Via Mons. Costanzo, nel tratto compreso tra Via Da Vinci e Via Colombo, Via Moro, nel tratto compreso tra Via Colombo e Via Miceli, Viale Michelangelo, Via Colombo, nel tratto compreso tra Piazza Borelli e Via Gen. C. A. dalla Chiesa, Via F. Nicotera e Piazza della Repubblica.

Misure necessarie per «le esigenze emerse relativamente alle misure di sicurezza (safety e security) da attuarsi in concomitanza con l’evento medesimo, in sede di tavolo tecnico inter-istituzionale tenutosi in data 22/06/2020, nel corso del quale sono state disposte speciali misure a salvaguardia dell’incolumità delle persone individuando percorsi separati di evacuazione sanitaria, zone sufficientemente ampie di pedonalizzazione dello spazio circostante gli accessi/uscite dalle aree dell’evento, presidio dei varchi di accesso e di deflusso ed individuazione dei possibili itinerari alternativi rispetto ai prevedibili flussi di viabilità».

Diversi gli orari a seconda delle zone:

Dalle 20 alle 24 del giorno 26/06/2020: l’istituzione temporanea del divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata, e di circolazione per tutte le categorie di veicoli con esclusione di quelli di Polizia e di Emergenza, nelle seguenti vie: corso Numistrano, Piazza Feroleto, piazza Ardito e corso G. Nicotera nel tratto compreso tra P.zza Ardito e Via Carducci; l’istituzione dell’obbligo di svolta a destra, per Via Moietta, per i veicoli provenienti da Via Garibaldi; obbligo temporaneo di svolta a destra su Via U. De Medici per i veicoli in uscita da Via Salita Mazzei e da via Lissania.

Dalle 00.01 del 27 giugno alle 24 del 29 giugno a fine festeggiamenti, l’istituzione temporanea del divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata ambo i lati, per tutte le categorie di veicoli, ad eccezione di quelli di Polizia e di Emergenza, nelle seguenti strade :

corso G. Nicotera, nel tratto compreso tra piazza Ardito e via Po;

Via Leonardo Da Vinci a partire dalla rotatoria di piazza della Repubblica e fino all’incrocio con Via Santa Bernadette;

via F. Nicotera, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Leonardo da Vinci e fino all’intersezione con via Adda;

via C. Colombo, nel tratto di strada compresa tra l’intersezione con Via Michelangelo e fino all’intersezione con Via Gen. C.A. Dalla Chiesa;

su viale Michelangelo, nel tratto di strada compresa tra Via C. Colombo e fino alla IV vetrina negozio Chicco;

su Via SS. Rosario, nel tratto di strada compresa tra l’intersezione con Piazza della Repubblica e l’intersezione con Viale Michelangelo;

su via Don Luigi Costanzo, nel tratto di strada compresa tra l’intersezione con Via Colombo/Via A. Moro e l’intersezione con Via Leonardo Da Vinci;

su via A. Moro nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con via Don Luigi Costanzo e l’intersezione con via S. Miceli;

su ambo i lati di Via S. Bernadette, nel tratto di strada compreso a partire dal civico 17 e per tutto il perimetro esterno della villetta comunale e fino all’ingresso della scuola “Nicolas Green”;

Via P. Mattarella a partire dall’intersezione con la rotatoria di Via Gen. C.A. Dalla Chiesa/Via Lombardi e e fino all’attivita “ADN”

L’istituzione temporanea del divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata ambo i lati, per tutte le categorie di veicoli, ad eccezione di quelli di Polizia e di Emergenza nei giorni 27 e 28 giugno, dalle 18 e fino alle 24 nelle seguenti strade:

Corso Numistrano, nel tratto di strada compreso tra Piazza Stocco e l’intersezione con Via Salita F.lli Maruca;

piazza Stocco, nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con Via G. Garibaldi e l’intersezione con Piazza S. Giovanni;

P.zza Ardito;

tratto compreso tra via A. D’Ippolito e C.so G. Nicotera;

C.so Nicotera, tratto Compreso tra P.zza Ardito e via Carducci

L’istituzione temporanea del divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata ambo i lati, per tutte le categorie di veicoli, ad eccezione di quelli di Polizia e di Emergenza per la sola giornata del 29 giugno, dalle 12 e fino alle 24, nelle strade Corso Numistrano, nel tratto di strada compreso tra Piazza Stocco e l’intersezione con Via Salita F.lli Maruca; piazza Stocco, nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con Via G. Garibaldi e l’intersezione con Piazza S. Giovanni.