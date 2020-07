Fino al 29 luglio si potranno inviare le domande per i buoni spesa regionali spettanti ai cittadini di Lamezia Terme

Dopo una settimana dalla pubblicazione, anche l’amministrazione comunale lametina ricorda l’avviso pubblico relativo all’erogazione di misure di sostegno e solidarietà alimentare in favore di nuclei familiari in difficoltà, anche temporanea, dovuta all’emergenza sanitaria da covid19 di cui alla dgr 44/2020, nell’ambito della quale al Comune di Lamezia Terme sono stati assegnati 361.569,92 euro.

Il Bando prevede l’erogazione una tantum attraverso l’assegnazione di un importo da corrispondere al nucleo familiare che parte da un minimo di 100 euro per i nuclei composti da una sola persona fino a un massimo di 500 per i nuclei con 5 o più persone.

Possono accedere al beneficio del “buono spesa” esclusivamente gli individui e/o i nuclei familiari residenti nel Comune di Lamezia Terme che versino “in stato di bisogno”, come causa di effetti economici negativi, anche temporanei, causati dell’emergenza da COVID-19, ovvero nuclei in difficoltà, anche temporanea, che non abbiano percepito misure di sostegno legate all’emergenza sanitaria (a titolo esemplificativo ma non esaustivo sono considerate tali, la perdita o la riduzione del lavoro senza attivazione di ammortizzatori sociali; la sospensione temporanea dell’attività con partita IVA delle attività professionali, commerciali, produttive artigianali non consentite dal DPCM 22 marzo 2020 e successive integrazioni; l’impossibilità di percepire reddito derivante da prestazioni occasionali/stagionali o intermittenti a causa dell’obbligo di permanenza domiciliare; o altre cause analoghe, di pari gravità).

Le istanze dovranno essere presentate telematicamente entro il 29 luglio, inviando una mail all’indirizzo protocollo@comune.lamezia-terme.cz.it, o una pec all’indirizzo protocollo@pec.comunelameziaterme.it. utilizzando il modello di domanda scaricabile direttamente sul sito internet del Comune di Lamezia Terme, nella sezione dedicata.

L’Assessore ai Servizi Sociali Teresa Bambara invita i richiedenti e gli eventuali soggetti di supporto anche a titolo volontario a compilare le richieste secondo quanto previsto nello specifico dal bando. L’Ufficio Servizi Sociali è a disposizione per eventuali chiarimenti ed è contattabile tramite mail all’indirizzo v.leone@comune.lamezia-terme.cz.it o telefonando ai numeri: 3356521938 o 3290566938.