La piattaforma online non funziona, proroga di 48 ore per l’avviso pubblico relativo alla gestione dei parchi

La piattaforma online non funziona, proroga di 48 ore per l’avviso pubblico relativo alla gestione triennale dei principali parchi lametini.

Sarebbe dovuto scadere a mezzogiorno di ieri il termine per presentare online le proposte, ma oggi gli uffici di via Perugini certificano che qualcosa non è andato per il meglio nella piattaforma in uso, con pubblicazione della determina che autorizza di prorogare i termini per la presentazione delle offerte a mezzogiorno di domani, con apertura della documentazione amministrativa fissata alle 15.30 di giovedì.