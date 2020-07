Approvato in giunta il consolidato 2019, il passaggio in consiglio entro fine settembre

Approvato nell’ultimo consiglio comunale il consolidato 2018, oggi la giunta Mascaro ha approvato anche quello 2019, che dovrà passare in consiglio comunale entro il 30 settembre (termine prorogato poi per le vicende legate al Covid).

Citando il bilancio consuntivo 2019 approvato in consiglio comunale nell’ultima seduta, la delibera vi associa il bilancio dell’esercizio 2019 della società Lamezia Multiservizi (unica delle partecipate che ha i criteri per dover essere messa a confronto) approvato dall’assemblea dei soci il 22 giugno con un utile di esercizio, per effetto dell’imputazione delle sopravvenienze attive di 21.865.042 euro derivanti dall’intervenuta omologa del concordato preventivo, di 21.550.207 euro.

Lo stesso è stato diviso tra 313.405 a copertura della perdita dell’esercizio 2016, 871.839 a copertura della perdita dell’esercizio 2017, 20.364.963,00 copertura della perdita dell’esercizio 2018, sottolineando che «le perdite degli esercizi 2016 e 2017 sono state ripianate e la perdita dell’esercizio 2018 si è ridotta a 1.602.861 euro».