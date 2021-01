Sottoscritta l’installazione di 72 cestini metallici porta rifiuti da parte di sponsor privato

Dopo la delibera di giunta del 29 ottobre, approvato oggi dal Comune di Lamezia Terme lo schema di contratto di sponsorizzazione triennale con la Confident Rent srl per la fornitura ed installazione di 72 cestini metallici porta rifiuti nei 3 quartieri cittadini, ma online manca l’allegato con l’elenco delle vie indicate.

I cestini saranno corredati di portacicche e differenziabili per tipologia di rifiuto attraverso colori e/o indicazioni specifiche, riportanti il logo aziendale secondo le specifiche tecniche comunicate.

L’intervento, stimato in 16.000 euro, non comporta alcun impegno spesa per l’Amministrazione comunale, ma in base all’art. 21 del “Regolamento comunale per la disciplina delle sponsorizzazioni e degli accordi di collaborazione” approvato con Delibera di Giunta n. 7 del 17.02.2017, “e’ fatto obbligo di operare la doppia fatturazione, ovvero la fatturazione dello sponsor al Comune del valore dei lavori, servizi o beni, soggetta all’IVA, e la fatturazione del Comune allo sponsor di un pari importo, sempre soggetto ad IVA, per il valore della promozione di immagine fornita allo sponsor”.