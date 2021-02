Sospensione consiglio comunale, il 9 marzo camera di consiglio

Si terrà il 9 marzo la camera di consiglio del Consiglio di Stato per la richiesta di sospensiva presentata da sindaco e maggioranza sospese dalla sentenza del Tar Calabria, con terzo grado di giudizio previsto a maggio da parte dello stesso Consiglio di Stato.

Ancora da assegnare il magistrato che tratterà la pratica in seconda sezione, con il collegio formato da Giulio Castriota Scanderbeg come presidente, Cecilia Altavista, Carla Ciuffetti, Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti, Italo Volpe come onsiglieri.

Oggetto del contendere le elezioni amministrative del 2019, con il 28 marzo ripetizione del voto in 4 sezioni e l’11 aprile, salvo ulteriori rinvii per la pandemia, il ballottaggio tra tutte le 78 sezioni.

In caso di accoglimento del ritorno in sella dell’amministrazione Mascaro si procederà lo stesso al ritorno alle urne, con però reintegro anche dei consiglieri comunali in merito al bilancio 2021/23, che andrebbe approvato entro il 31 marzo.