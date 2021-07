Mezzanotte del 14 agosto termine per candidarsi ad eventuali assunzioni a tempo determinato nella polizia locale lametina

Vista «l’urgente necessità di reperire personale stagionale da adibire, in particolare modo, alle difficoltà legate alla gestione dell’emergenza determinata dallo stato pandemico in atto», a 11 giorni di distanza dalla delibera della terna commissariale viene approvato il bando dal Comune di Lamezia Terme per «la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di Agenti Polizia Municipale – Categoria C – posizione economica C.1, stante l’urgenza di reperire personale stagionale da adibire, in particolare, al controllo del rispetto dei divieti di assembramento, e della gestione dell’emergenza determinata dallo stato pandemico in atto».

Bando che però era stato redatto e firmato dal dirigente Marino, uno dei dipendenti attualmente in servizio a scavallo in via Perugini, il 22 luglio.

Per presentare domanda bisognerà aver già lavorato a tempo determinato come agente di polizia locale o aver conseguito l’idoneità in un concorso a tempo indeterminato, anche part time, per il medesimo profilo professionale.

La selezione riguarderà, oltre ai criteri base per partecipare ai concorsi pubblici, cittadini italiani tra i 18 ed i 50 anni, in possesso di un diploma di istituto superiore e di patente sia A che B.

Entro mezzanotte del 14 agosto si ci potrà candidare inviando via Pec la domanda ed i documenti allegati all’indirizzo di posta elettronica certificata del protocollo comunale, con la graduatoria che sarà stilata in base ai titoli di servizio posseduti, idoneità a pari concorso pubblico di altra amministrazione, possesso di laurea.