Dopo la scadenza fissata al 31 luglio, in arrivo nelle case dei lametini i pagamenti per la Tari 2021

Anche se in ritardo rispetto alla scadenza fissata al 31 luglio (con previsto il pagamento di prima rata o versamento in unica soluzione), in arrivo nelle case dei lametini i pagamenti per quanto riguarda la Tari 2021.

Lo stesso ente comunale, dal proprio sito internet, annuncia che «ciascun contribuente può verificare la propria posizione tributaria visitando la sezione “Servizi on line” del sito internet comunale (www.comune.lamezia-terme.cz.it), accedendo ai “Servizi Tributari” del Portale del cittadino. L’accesso al servizio è possibile utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di identità Digitale) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi)».

Inoltre «per qualunque informazione, l’Ufficio Tributi è raggiungibile telefonicamente dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, ai seguenti numeri: 0968-207236; 0968-207291; 0968-207300», specificando come «le istanze dei contribuenti devono essere trasmesse esclusivamente al Protocollo dell’Ente, utilizzando gli indirizzi protocollo@comune.lamezia-terme.cz.it (mail ordinaria) e protocollo@pec.comunelameziaterme.it (posta elettronica certificata)».