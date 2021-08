Approvata dalla terna commissariale la locazione del “Centro Servizi Polifunzionale per le imprese dell’area del Patto Territoriale Lametino”

Approvato dalla terna commissariale lo schema del contratto di locazione relativo al “Centro Servizi Polifunzionale per le imprese dell’area del Patto Territoriale Lametino” sito nell’area industriale ex S.I.R. di Lamezia Terme.

Nel dicembre 2013, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, era stato finanziato per 1,4 milioni di euro un progetto di “interventi infrastrutturali” su un immobile di proprietà comunale a seguito di contratto di permuta con altri beni di proprietà della Società partecipata LameziaEuropa, e costituente un “Complesso edilizio, di cui fanno parte fabbricati e pertinenziali terreni adibiti a verde e spazi di parcheggio censiti nel catasto Fabbricati del Comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia Lamezia.

Nello stesso anno nell’approvazione del progetto era stato disposto che «la Società Lameziaeuropa spa, a seguito del completamento e della conclusione dei lavori, assumerà, per un periodo di 20 anni, la gestione del Centro Servizi Polifunzionale sulla base del relativo Piano progettuale approvato dal Ministero e che il Comune di Lamezia Terme e la societa’ Lamezia Europa, per l’utilizzazione del Centro Servizi Polifunzionale stipuleranno un contratto di locazione della durata di 20 anni periodo indicato nel piano di gestione, a fronte del pagamento di un canone di locazione annuo».

Se non ne vengono delineati gli ulteriori dettagli, mancando l’atto in allegato, il contratto di locazione dell’immobile, necessario per consentire l’avvio delle fasi di attuazione del progetto, tra le modalità di utilizzo prevede anche l’esonero del Comune di Lamezia Terme, così come previsto dal piano finanziario di Lameziaeuropa, da qualsiasi onere (manutenzione ordinaria e straordinaria, costi di gestione, etc.)

Dopo anni, superati gli ostacoli burocratici, si sono così completati i lavori, e a luglio dello scorso anno in commissione consiliare i vertici della società partecipata tra i vari progetti illustrati auspicavano di poter entro fine settembre poter far prendere il via alle attività del centro servizi polifunzionale per le imprese, con l’ambizione di essere un polo di formazione e di meeting in favore delle stesse.