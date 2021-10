Online l’avviso pubblico comunale per organizzare attività in favore di minorenni, domande entro l’11 ottobre

Invocato da più parti, anche da chi presumibilmente riteneva di poter partecipare o esserne utente per usufruirne, pubblicato oggi sull’albo pretorio l’avviso pubblico da parte del Comune di Lamezia Terme per “l’erogazione di contributi a soggetti attuatori di centri estivi, servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (0-17)”.

Al Comune di Lamezia Terme è stata assegnata la somma di 211.934,23 euro per la realizzazione delle attività, e se la delibera della terna commissariale con i poteri della giunta che delineava gli indirizzi è del 17 agosto, circa un mese e mezzo dopo arriva anche la determina che autorizza l’avviso pubblico “per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate all’erogazione di un contributo a rimborso di progetti ludico-ricreativi, educativi e formativi, realizzati a titolo gratuito a favore di minori, con priorità per quelli appartenenti a famiglie in condizioni di svantaggio sociale, nonchè a minori diversamente abili e relativi allegati, da svolgersi entro il 31/12/2021”.

Precisando che «l’avvio delle iniziative di cui al presente avviso è subordinato all’adozione degli atti di natura finanziaria e contabile concernenti l’impegno della relativa somma», il termine per presentare i progetti scadrà l’11 ottobre.

Lo scorso anno alla manifestazione di interesse lanciata dal Comune e finalizzata all’erogazione di un contributo a rimborso di progetti estivi ludico, ricreativi, educativi e formativi rivolti a minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni, avevano aderito in 5: