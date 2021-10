Affidati i lavori per riaprire al pubblico lo Spazio Aperto Giovani chiuso da anni in via Aldo Moro

Sarà la società lametina Biesseti srl a curare, dopo l’affidamento diretto da parte dell’amministrazione comunale, i lavori determinati a settembre per riaprire al pubblico il bene confiscato sito in Via Aldo Moro.

L’affidamento da 85.108,71 euro vede l’incarico di fornire «tutti i beni e le attrezzature necessarie al fine di realizzare il progetto “Spazio Aperto Giovani 2.0”. Con la realizzazione di tale progetto, indirizzato ai ragazzi ed alle ragazze dai 14 ai 25 anni italiani e stranieri, l’Amministrazione vuole promuovere la creazione di un luogo che funga da polo di aggregazione in cui i giovani possano esprimere le proprie passioni artistiche, culturali e nel contempo intraprendere dei percorsi formativi nel campo della lettura, fotografia, musica, videoarte».

Si ripropone quindi quanto già visto durante l’amministrazione Speranza ma con poca fortuna, visti gli anni di chiusura della struttura ed il poco uso precedente.