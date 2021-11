Avviso pubblico per la consultazione dei cittadini in merito all’aggiornamento del piano comunale anticorruzione

Con apposito avviso pubblico, avviata la partecipazione alla redazione dell’aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza 2022 – 2024 nel Comune di Lamezia Terme.

Ai fini dell’aggiornamento costituisce secondo l’avviso «elemento ineludibile la partecipazione della collettività locale, e di tutti i soggetti che la compongono sia come singoli cittadini, professionisti, commercianti, che come organizzazioni sociali, quindi associazioni, società, ditte individuali, gruppi».

Inoltre si sostiene che «l’acquisizione di proposte, suggerimenti, osservazioni e indicazioni in ordine al contenuto del piano viene considerata dell’Amministrazione prezioso elemento conoscitivo per l’aggiornamento, perché lo scopo del piano anticorruzione e della trasparenza è quello di garantire al massimo la legalità dell’azione dell’amministrazione, la trasparenza e la parità di trattamento per come volute dalle norme e dare la possibilità a chiunque di proteggersi dalla corruzione nelle pubbliche amministrazioni».

I suggerimenti e le proposte per l’aggiornamento triennio 2022/2024 dovranno pervenire entro le 12 del 5 dicembre a mezzo posta elettronica all’indirizzo protocollo@pec.comunelameziaterme.it. «Il Responsabile Anticorruzione unitamente ai Dirigenti e responsabili di procedimento, stanno lavorando per l’aggiornamento», si sostiene da via Perugini, concludendo che «chiunque fosse interessato ad approfondire la tematica volendo conoscere lo stato dell’arte e l’attività che nel concreto viene posta in essere per l’aggiornamento potrà contattare direttamente l’Amministrazione al seguente numero del Responsabile 338.4948889».