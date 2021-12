Il bilancio consolidato 2020 è stato approvato ieri dalla giunta Mascaro

Se il termine per l’approvazione in consiglio comunale era il 30 settembre, solo ieri il bilancio consolidato 2020 è stato approvato dalla giunta Mascaro.

Il mancato rispetto della scadenza avrà poche conseguenze per via Perugini, essendo previsto come dazio per le amministrazione che «non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto, e che è fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del vincolo». Avendo il Comune di Lamezia Terme già l’obbligo di rispettare il piano di riequilibrio e poter accedere a nuove assunzioni solo dopo il parere positivo della commissioni ministeriale, tale incombenza slitterà al prossimo anno.

Nelle 20 pagine di relazione della dirigente Nadia Aiello, allegata alla delibera, vengono affiancati i risultati del bilancio consuntivo comunale 2020 con quelli delle due società partecipate prese in esame, Lamezia Multiservizi e Lameziaeuropa.

Il risultato consolidato d’esercizio ammonta a 949.025 euro, mentre quello del solo Comune di Lamezia Terme, capogruppo, ammonta a 891.726,04, quello di Lamezia Europa S.P.A. ammonta ad -377.752, mentre quello di Lamezia Multiservizi S.P.A. ammonta a 165.034.