Sono tre le associazioni del terzo settore ammesse ai contributi per la solidarietà alimentare

Sono tre le associazioni del terzo settore che hanno presentato entro i termini previsti domanda per l’avviso pubblico relativo ai progetti di solidarietà alimentare per l’acquisto e la distribuzione di generi di prima necessità a cittadini/nuclei familiari in stato di bisogno.

Nello specifico i fondi previsti saranno meno dei 201.356,53 euro impegnati a febbraio, e saranno divisi tra:

70.000 a Fondazione Caritas Diocesana di Lamezia Terme;

70.000 a Comunità Masci Lameziaterme2;

50.000 a Associazione Donne e Futuro

Per l’accesso al saldo finale le spese dovranno essere sostenute entro il 31 marzo, e la rendicontazione dovrà essere trasmessa al Settore entro e non oltre 30 giorni dalla conclusione delle attività’ progettuali.