I 237 scrutatori titolari ed i 250 supplenti estratti questa mattina in vista del referendum del 12 giugno

Convocata questa mattina la commissione elettorale, pubblicati nel pomeriggio gli elenchi degli scrutatori titolari e supplenti che prenderanno servizio domenica 12 giugno nelle 78 sezioni regolari, ed in aggiunta 1 seggio speciale nel reparto Covid (in caso di necessità i 2 scrutatori potranno essere anche personale sanitario iscritto all’albo comunale degli scrutatori), in occasione dei 5 quesiti referendari legati al tema della giustizia.

In ogni sezione saranno 3 gli scrutatori nominati, che diventano 4 nella sezione 21 (in quanto insiste un luogo di cura con meno di 100 posti letto, ovvero la clinica Michelino) e 2 nella sezione speciale 78/s in ospedale.

I 237 scrutatori titolari sono stati così estratti dagli iscritti all’apposito albo tramite il sofware J-Demos, cui sono stati affiancati altri 250 nominativi supplenti.

SCRUTATORI TITOLARI

SCRUTATORI SUPPLENTI