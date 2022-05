Torna domani la panoramica di primavera, le modifiche al traffico lungo le arterie coinvolte dalla corsa

Torna domani la panoramica di primavera, con quindi necessarie modifiche al traffico lungo le arterie coinvolte dalla corsa.

Il percorso prevede: partenza da Corso Numistrano – Piazza Ardito – Corso Giovanni Nicotera sino incrocio con Via Carducci – Via E. e R. De Medici – Piazza Mazzini – Via Milite Ignoto – Via Conforti – Via dei Normanni – S.P. 159/1 – S.P. 77 – S.P. 78 – S.P. 163/2 – Via Indipendenza – Largo Sant’Antonio – Largo Angotti – Piazza F. Sacchi – Piazza S. Giovanni – Piazza Stocco – Arrivo Corso Numistrano.

I partecipanti, per quanto riguarda la sosta dei veicoli, potranno usufruire degli stalli presenti presso l’area mercatale, nei limiti dimensionali della stessa, di Via Misiani/Torrente Canne .

Per motivi di incolumità pubblica tutti i partecipanti alla Panoramica di Primavera dovranno tenere strettamente la parte destra della carreggiata secondo la direttrice di marcia, mentre per il traffico le variazioni riguarderanno:

divieto di sosta con rimozione forzata, per tutte le categorie di veicoli ad esclusione di quelli di Polizia e di Emergenza e di quelli al seguito dei maratoneti e a supporto dell’organizzazione, dalle 8 e fino a fine passaggio podisti, su ambo i lati di Via E. e R. De Medici, nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con Piazza Ardito e l’intersezione con Piazza Amendola; su Piazza Ardito, lato destro, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Salita A. D’Ippolito e Via E. e R. De Medici; su Corso Giovanni Nicotera nel tratto di strada compreso tra Piazza Ardito e via Carducci;

per tutte le categorie di veicoli ad esclusione di quelli di Polizia e di Emergenza e di quelli al seguito dei maratoneti e a supporto dell’organizzazione, dalle 8 e fino a fine passaggio podisti, su ambo i lati di Via E. e R. De Medici, nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con Piazza Ardito e l’intersezione con Piazza Amendola; su Piazza Ardito, lato destro, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Salita A. D’Ippolito e Via E. e R. De Medici; su Corso Giovanni Nicotera nel tratto di strada compreso tra Piazza Ardito e via Carducci; divieto di circolazione per tutte le categorie di veicoli ad esclusione di quelli di Polizia e di Emergenza e di quelli al seguito dei maratoneti e a supporto dell’organizzazione, su Corso Numistrano, nel tratto compreso tra l’intersezione con Piazza Stocco e l’intersezione con Via Salita A. D’Ippolito, dalle 5 e fino a fine Panoramica;

per tutte le categorie di veicoli ad esclusione di quelli di Polizia e di Emergenza e di quelli al seguito dei maratoneti e a supporto dell’organizzazione, su Corso Numistrano, nel tratto compreso tra l’intersezione con Piazza Stocco e l’intersezione con Via Salita A. D’Ippolito, dalle 5 e fino a fine Panoramica; divieto di circolazione per tutte le categorie di veicoli ad esclusione di quelli di Polizia e di Emergenza e di quelli al seguito dei maratoneti e a supporto dell’organizzazione, su Piazza S. Giovanni, Piazza Stocco, Corso Numistrano, con deviazione del transito veicolare all’intersezione di Piazza Bovio con Piazza Mercato Vecchio e obbligo di svolta a destra su Largo Angotti e in prosecuzione su Via Indipendenza, dalle 9.30 e fino a fine Panoramica;

per tutte le categorie di veicoli ad esclusione di quelli di Polizia e di Emergenza e di quelli al seguito dei maratoneti e a supporto dell’organizzazione, su Piazza S. Giovanni, Piazza Stocco, Corso Numistrano, con deviazione del transito veicolare all’intersezione di Piazza Bovio con Piazza Mercato Vecchio e obbligo di svolta a destra su Largo Angotti e in prosecuzione su Via Indipendenza, dalle 9.30 e fino a fine Panoramica; divieto di transito su Via Indipendenza, direzione di marcia Corso Numistrano, nel tratto di strada di Via Indipendenza compreso tra l’intersezione con il Ponte Nuovo di Via Po e l’intersezione con Piazza Bovio, dalle 9,30.

Le deviazioni conseguenziali previste: