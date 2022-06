Stanziati 50.000 euro dalla Regione al Comune per ripristino della funzionalità delle stazioni di sollevamento

Firmata la convenzione tra Comune di Lamezia Terme e Regione Calabria per gli “interventi di efficientamento e rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento dei reflui urbani, di tutela dei corpi idrici e delle acque marino-costiere” finanziati per il tratto costiero tirrenico tra Tortora e Nicotera.

In via Perugini arriveranno 50.000 euro, con scadenza al 31 agosto per gli interventi previsti in merito al ripristino della funzionalità delle stazioni di sollevamento.

Nella convenzione si ricorda che «nel mese di gennaio, al fine di affrontare le criticità del sistema depurativo calabrese, e con particolare riferimento ai sistemi depurativi della fascia costiera centro – settentrionale – tirrenica, è stata condotta una campagna di indagine nell’area marino costiera tirrenica calabrese ricompresa tra Tortora e Nicotera. La campagna d’indagine – condotta congiuntamente dalla Regione, dall’Arpacal e dalle Amministrazioni Provinciali presso tutti gli impianti di proprietà Comunale, o comunque ricadenti nel territorio Comunale – ha consentito di stabilire che per 28 impianti di depurazione distribuiti su 19 Comuni è necessario provvedere con urgenza allo smaltimento dei consistenti quantitativi di fanghi».

Inoltre «la situazione riscontrata, estremamente critica, è stata rappresentata dal competente Dipartimento regionale Ambiente con nota prot. 66235 del 10/02/2022. La nota rende evidenza di un quantitativo complessivo di fanghi “depositati presso gli impianti” oggetto di indagine di oltre 22.000 tonnellate».