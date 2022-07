Nuova proposta di fabbisogno del personale comunale con 26 nuove assunzioni in 2 anni a tempo indeterminato

Nuova tappa dell’iter relativo al fabbisogno del personale da poter assumere al Comune di Lamezia Terme, che dopo le mancate approvazioni degli anni passati ritenta la richiesta alla commissione ministeriale a circa un anno e mezzo dalla fine del periodo di validità del piano di riequilibrio.

La precedente versione deliberata ad aprile viene ora ricalibrata, non raggiungendo però la quota di che prevede 370 posti che dovrebbero essere in servizio a fronte dei 160 (di cui 32 con rapporto di lavoro part-time) attualmente contrattualizzati in via Perugini.

I posti vacanti sono 210, escludendo le progressioni verticali interne specificando che «sulla scorta della drastica riduzione delle somme disponibili rispetto alla precedente elaborazione del fabbisogno ed il numero assolutamente esiguo del personale da assumere, onde venir incontro anche alle esigenze dell’intera platea dei dipendenti che vivono condizione di assoluta precarietà determinata dal numero totalmente insufficiente di personale oltre che ovviamente per rispondere alle esigenze di una Comunità che ha bisogno di numero ben più alto di dipendenti, non esistono le condizioni per procedere a progressione di carriera riservata agli interni in quanto ciò ancora di più diminuirebbe il numero di possibili unità da assumere».

Nei 210 dipendenti che servirebbero ci sono invece:

5 dirigenti

17 D3

44 D1

77 C

1 B3

48 B1

18 A

Per l’anno 2022 la spesa di personale per assunzioni di personale a tempo determinato programmata è pari 239.753,23 euro, per l’anno 2023 è pari a 62.878,26 e per l’anno 2024 è pari a 62.878,26.

Il piano triennale del fabbisogno, come già il precedente di aprile, prevede così nel 2022 il maggior numero di arrivi (si dovrebbe scegliere tra mobilità ed uso di graduatorie già vigenti di altri enti per le stesse categorie per accelerare i tempi, con in ultima analisi l’avvio di eventuali concorsi):

A TEMPO INDETERMINATO

1 dirigente profilo amministrativo/contabile (da assegnare al Settore Servizi alle Persone)

2 dirigenti profilo tecnico (da assegnare al Settore Governo del Territorio ed al Settore Tecnico);

2 istruttori direttivi amministrativi cat D;

2 istruttori direttivi tecnici cat D;

1 istruttore direttivo psicologo cat D;

1 istruttore direttivo di vigilanza cat D;

1 istruttore direttivo tecnico informatico cat D;

2 istruttori direttivi assistenti sociali cat D;

1 istruttore direttivo legale cat D;

2 istruttori amministrativi cat C;

2 istruttori tecnici geometra cat C;

3 istruttori di vigilanza (agenti Polizia Locale) cat C.

È inoltre previsto l’incremento orario da 33 ore a 36 ore settimanali (da equiparare pertanto a nuova assunzione) per personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e parziale: 2 funzionari tecnici (cat. D3), 6 istruttori direttivi amministrativi (cat. D), 4 istruttori direttivi assistenti sociali (cat. D), 8 istruttori amministrativi (cat. C), 4 esecutori amministrativi (cat. B) e 8 operatori polifunzionali (cat. A).

TEMPO DETERMINATO

1 dirigente tecnico (da assegnare al settore Gestione e valorizzazione del patrimonio e del territorio comunale) con incarico triennale

6 agenti di Polizia Locale stagionali per 6 mesi (costi coperti dai proventi delle infrazioni del codice della strada).

Nel 2023 previste le assunzioni a tempo indeterminato di: