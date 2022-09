La giunta approva la dismissione dello schedario elettorale cartaceo passando alla gestione digitale

Ad anni di distanza dai primi dettami normativi, un altro passo in avanti verso la digitalizzazione di parte delle attività amministrative lametine.

Deliberato oggi dalla giunta Mascaro di richiedere al Ministero dell’Interno per il tramite della Prefettura – U.T.G. di Catanzaro la dismissione dello schedario elettorale cartaceo, provvedendo alla contestuale conservazione delle schede cartacee mediante deposito delle stesse presso l’archivio elettorale comunale.

Dalla comunicazione da parte della locale Prefettura dell’avvenuta autorizzazione non si procederà più alla formazione e all’aggiornamento dello schedario cartaceo procedendo alla gestione informatica dello schedario elettorale medesimo attraverso il software di gestione.

Tra i vantaggi che derivano dalla gestione informatica dello schedario elettorale: risparmio sui materiali di stampa; snellimento e semplificazione delle operazioni di formazione, annotazione di variazioni e aggiornamento dello schedario elettorale; eliminazione di possibilità di errori e omissioni che possono verificarsi con la gestione analogica nelle operazioni di annotazione manuale sulle schede cartacee.

Non ci sarà poi un altro impegno di spesa, poiché, in base a quanto attestato nella relazione tecnica rilasciata dalla Ditta Maggioli S.p.a. di Santarcangelo di Romagna, sussistono i presupposti di fattibilità per la sostituzione dello schedario elettorale cartaceo con procedimenti informatici, in quanto il software di gestione Elettorale J-Demos (suite Sicraweb) Maggioli, in dotazione all’Ente, offre le stesse funzionalità dello schedario cartaceo.