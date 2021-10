Domani al Teatro Grandinetti concerto concerto dell’Orchestra di Padova e del Veneto con Anna Tifu

Domani alle 21 presso il Teatro Grandinetti Comunale avrà luogo un concerto dell’Orchestra di Padova e del Veneto diretta da Marco Angius con la partecipazione straordinaria di una solista d’eccezione: Anna Tifu considerata tra le migliori interpreti italiane della sua generazione presenti sulla scena internazionale.

Il concerto, programmato nell’ambito del 44° MusicAMA Calabria “un Grande Evento chiamato … Calabria”, si realizza grazie al sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Calabria e del CIDIM Comitato Nazionale Italiano Musica promotore del tour italiano dell’orchestra organizzato per far conoscere al pubblico del nostro paese il brano vincitore del Concorso di composizione Francesco Agnello storico fondatore dell’istituzione. Il concerto di Lamezia Terme è l’unica data calabrese di un tour che tocca le principali città italiane da Milano a Napoli, da Bari a Messina.

Anna Tifu, si è esibita con le principali orchestre del mondo diretta da Yuri Temirkanov, Gustavo Dudamel, Diego Matheuz, David Afkham, Juraj Valcuha, John Axelrod, Christoph Poppen, Justus Frantz, Cristian Mandeal, Horia Andreescu, Sergiu Commissiona, Lü Jia, Julian Kovatchev, Hubert Soudant, Gèrard Korsten, Gabor Ötvös. Incide per Warner Classics e collabora con musicisti come Maxim Vengerov, Yuri Bashmet, Ezio Bosso, Julien Quentin, Pekka Kuusisto, Mario Brunello, Michael Nyman, Boris Andrianov, l’Etoile Carla Fracci, l’attore John Malkovich e Andrea Bocelli. Marco Angius ha diretto Tokyo Philharmonic Orchestra, Ensemble Intercontemporain, London Sinfonietta, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, oltre alle principali orchestre italiane. L’ampia discografia comprende opere di Sciarrino, Evangelisti, Battistelli, Adámek, Fedele. Ha pubblicato Come avvicinare il silenzio (Il Poligrafo, 2020) e Del suono estremo (Aracne, 2014). L’Orchestra di Padova e del Veneto si è affermata come una delle principali orchestre italiane. Realizza circa 120 tra concerti e recite d’opera ogni anno, con una propria Stagione a Padova, concerti in Regione, per le più importanti Società di concerti e Festival in Italia e all’estero. L’OPV annovera collaborazioni con i nomi più insigni del concertismo internazionale e conta più di 60 incisioni per le più importanti etichette.

Di particolare interesse il programma che prevede in prima esecuzione per la regione l’esecuzione dell’Adagietto per archi di Gustav Mahler, di Un guardare senza confini di Alvise Zambon e di Vivaldi recomposed che rivisita le celebri Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi.