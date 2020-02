Pino Greco esprime soddisfazione sul passaggio di competenza del Centro di Neurogenetica

Pino Greco, dirigente di ArticoloUno, esprime soddisfazione sul passaggio di competenza del Centro di Neurogenetica dall’Asp di Catanzaro ad altri enti.

«Ancora una volta il Ministro Speranza ha dimostrato grande attenzione e competenza nell’affrontare la non facile vicenda del Centro di Neurogenetica diretto da Amalia Bruni», sostiene Greco, «non posso che manifestare tutta la mia soddisfazione per la soluzione individuata che permetterà di mantenere e rafforzare un Centro di così grande eccellenza nella nostra terra».

Secondo il dirigente di ArticoloUno «già nei primi incontri ufficiali che abbiamo avuto con Roberto Speranza in qualità di Ministro abbiamo posto, insieme all’ex assessore Antonella Rizzo, la delicata questione che ci veniva segnalata dalla Bruni. Da allora si sono susseguiti incontri presso il Ministero e approfondimenti che hanno portato a questo risultato comunicato con un colloquio telefonico tra il Ministro e la stessa Bruni».

Greco sostiene che «come dirigente dello stesso partito di cui Roberto Speranza è il segretario nazionale esprimo apprezzamento per tutto il lavoro che si sta facendo in un settore complesso come la Sanità soprattutto in in momento così difficile. Alla Bruni va il ringraziamento per non aver mollato di un millimetro, di aver spronato la politica e le Istituzioni ad assumersi le proprie responsabilità».