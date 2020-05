Riparti Calabria, il plauso del consigliere regionale Pietro Raso

«Con “Riparti Calabria” la Presidente Santelli e la Giunta Regionale hanno assunto decisioni importanti e coraggiose, con una dotazione finanziaria consistente e con modalità operative che di certo aiuteranno la ripartenza di una regione il cui profilo produttivo è fortemente legato alle piccole e piccolissime aziende», sostiene il consigliere regionale Pietro Raso.

«La sfida non è stata e non è da poco, chi conosce il bilancio regionale ed i percorsi di rimodulazione dei fondi europei sa quanto sia necessaria una ferma determinazione politica e i dovuti approfondimenti tecnico-burocratici», rammenta l’ex sindaco di Gizzeria, «esprimo dunque il mio pieno e convinto plauso all’iniziativa presentata stamane dalla Presidente Santelli e sottolineo – quale fattore di straordinario valore ed importanza – l’aver scelto l’organismo pagatore della Regione, Arcea, quale veicolo attraverso il quale garantire pagamenti certi ed con un orizzonte temporale breve».

Secondo l’esponente della maggioranza «tutti noi, infatti, siamo consapevoli di quanto e come le misure annunciate dal Governo – a causa di una inaccettabile lentezza – siano ancora solo e soltanto promesse. Come consiglieri regionali faremo tutto quanto necessario e di nostra competenza per sostenere l’azione della Giunta e della Presidente a sostegno della Calabria, delle imprese e dell’occupazione».