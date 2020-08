«Basta fare una passeggiata in centro, così come in periferia, per constatare la presenza fastidiosa di zanzare e topi che girano liberi e indisturbati per le strade cittadine», lamentano i consiglieri comunali di Forza Italia, Matteo Folino ed Antonio Mastroianni, chiedendo «un immediato intervento da parte del Sindaco per avviare in tempi brevi le operazioni di disinfestazione e derattizzazione dell’intero territorio comunale».

L’ambito dovrebbe essere però concordato con l’Asp di Catanzaro, non citata dai consiglieri, i quali sollecitano anche «un netto cambio di rotta sull’organizzazione e modalità di esecuzione della manutenzione del verde pubblico, svolto in modo inadeguato così come oramai constatato da tutti. Tale gestione delle aree verdi, oltre a svilire il decoro urbano, crea le condizioni migliori per il proliferare di zanzare e ratti, soprattutto in assenza di un adeguata disinfestazione».