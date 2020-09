Calabriabile iniziativa congiunta lanciata dalla terza commissione per non trovarsi impreparati alla prossima estate

Parte da Lamezia Terme, con l’intento di coinvolgere tutti i Comuni del litorale tirrenico – e non solo – delle tre province dei territori del vibonese, del lametino e del cosentino, l’iniziativa Calabriabile.

La Commissione, presieduta da Giancarlo Nicotera, di concerto con il Sindaco Paolo Mascaro, alla presenza dell’Assessore all’Ambiente Francesco Dattilo e dei Consiglieri Comunali Enrico Costantino, Rosario Piccioni, Rosy Rubino, Annalisa Spinelli, Antonietta D’Amico, Aquila Villella, Lucia Cittadino, Maria Grandinetti, Ruggero Pegna, Antonio Mastroianni e Danilo Gatto unanimemente ha deciso di attivarsi, da subito, per rendere concreta questa iniziativa.

«Occorre ripartire – sostiene Giancarlo Nicotera, Presidente della Commissione Consiliare promotrice dell’iniziativa – come già abbiamo fatto nel 2017, dalla sinergia tra Comuni e territori, perché il mare e la sua balneabilità ci accomunano. Nessun Comune da solo può affrontare con risultati apprezzabili questa problematica. Ciò che accade a San Lucido ha potenzialmente ripercussioni su Lamezia Terme e su Pizzo e ciò sia per i contigenti fattori positivi che per quelli negativi».

L’idea è quella di «”consorziare” azioni, iniziative e proposte fattive a tutela del mare per farle diventare patrimonio comune. Abbiamo iniziato a settembre, per la stagione balneare 2021, proprio per attivare in tempo un percorso virtuoso. Cercheremo di creare assieme agli altri Comuni una squadra unica che interloquendo con l’Assessorato Regionale all’Ambiente, con le Prefetture, con i tecnici ed i funzionari dell’Arpacal, con le diverse Polizie Provinciali, con la Guardia Costiera e con le Capitanerie di Porto, con i Carabinieri del Noe, con i volontari di Legambiente e con altre associazioni ambientaliste e con esperti del settore, abbia come obiettivo la tutela del nostro mare».

L’iniziativa Calabriabile è quella anche di «rendere tutte le spiagge dei nostri Comuni davvero accessibili alle persone diversamente abili, agli anziani, alle mamme con i bambini piccoli con il passeggino e, comunque, a chi ha difficoltà motorie. Sarebbe stupendo se tutto il nostro litorale da Vibo, a Lamezia Terme, a Paola ed oltre fosse un’unica spiaggia con decine di passerelle che portano a mare, rendendolo accessibile a tutti».