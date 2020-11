Prosegue la tradizione del dissenso furente online che lascia il posto ad ampi spazi vuoti nella vita reale lametina. Anche il sit in spontaneo inscenato questa mattina davanti l’ospedale cittadino, come una serie di altri eventi simili precedenti, non ha visto che poche decine di partecipanti, per lo più esercenti colpiti dalle misure restrittive dovute alla zona rossa.

Discordanti anche i messaggi, con da un lato il binomio che suggerisce che senza poter lavorare si ci sentirebbe in diritto di non pagare le tasse, dall’altro la lamentala di una sanità allo sbando i cui finanziamenti derivano però proprio dalle suddette entrate che si reputa non si possano onorare per via dei mancati incassi.

In mezzo un messaggio di forte dissenso verso la Regione, ed un confronto interno tra i presenti con le forze dell’ordine a distanza sociale a vigilare sul mini assembramento facilmente gestibile.