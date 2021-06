E’ in corso a Lamezia Terme la protesta dei tirocinanti. A loro fianco ci sono i rappresentanti dell’Usb.

Si tratta, nello specifico, dei lavoratori, che prestano servizio in enti pubblici e privati e in articolazioni periferiche di ministeri come Giustizia, Miur e Mibact.

Il sindacato chiede una stabilizzazione per le circa 6500 persone a vario titolo alle prese con queste forme precarie, attaccando la mancata risolutezza sul tema di Regione e Governo.

La protesta si è ora fermata alla strada di accesso dell’aeroporto, costringendo i passeggeri a raggiungere lo scalo a piedi avendo bloccato il transito ai mezzi motorizzati.