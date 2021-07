«Lamezia Terme è tra le prime 5 proposte ammesse al finanziamento del Programma nazionale della qualità dell’abitare del Mims» annuncia il deputato della Lega Domenico Furgiuele, componente della Commissione Trasporti.

«L’Alta Commissione ha esaminato le oltre 290 proposte pervenute da Regioni, Comuni e Città Metropolitane completando in 3 mesi la fase della selezione. Indicatori di impatto sociale, culturale, urbano territoriale, economico-finanziario e tecnologico sono stati i parametri su cui si è formato il giudizio», spiega il leghista, «la quinta piazza assoluta in graduatoria permetterà l’arrivo di fondi per 98 milioni di euro che cambieranno il volto di Lamezia con una riqualificazione che le permetterà di elevarsi al ruolo che le compete tra le bellezze del Mediterraneo».

Di seguito la proposta lametina: