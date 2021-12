“Urge un rapido intervento di ripristino del manto stradale nella zona Aterp sita in via dei Bizantini al fine di evitare nuovi pericoli ai residenti. Della problematica investiremo il Comune di Lamezia Terme e l’Azienda territoriale per l’Edilizia Pubblica”. A dichiararlo sono i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Rosy Rubino, Mimmo Gianturco e Pietro Gallo.

“E’ notizia di questi giorni – affermano in una nota stampa i tre consiglieri comunali – che una signora residente in uno degli alloggi Aterp di via dei Bizantini, nel mentre usciva dal portone di casa per recarsi verso la propria autovettura, ha inciampato in una buca perdendo l’equilibrio per poi sbattere lo zigomo al marciapiede provocandosi diversi traumi, al volto, al ginocchio e alle mani con prognosi ospedaliera di 15 giorni”.

“Lo stato di abbandono in cui versano gli alloggi Aterp di via dei Bizantini, così come quasi in tutta la città – concludono – non è più tollerabile. Investiremo della problematica il Comune di Lamezia Terme e l’Aterp”.