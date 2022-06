Al voto per i referendum meno di 1/4 degli elettori italiani, nel lametino percentuali sotto il 14%

Anche in questo caso, come in molti precedenti, quorum del 50% + 1 non raggiunto per i quesiti referendari che chiamavano i cittadini ad esprimersi su 5 temi legati ad aspetti della giustizia.

Se gli elettori in 818 comuni erano stati convocati anche per le elezioni amministrative (nel lametino interessati Maida e Platania, con lo spoglio che inizierà però solo nel pomeriggio successivo alla chiusa delle urne), ai seggi dei 7.903 comuni italiani si è presentato circa il 21% degli aventi diritto, un dato che richiama il peggior dato storico, il 23,31% del referendum effettuato a giugno 2009, che chiedeva l’abrogazione della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste alla Camera. Il dato più alto rimane l’87,7% degli aventi diritto che si sono espressi sul quesito relativo all’abrogazione della legge Fortuna-Baslini che aveva introdotto il divorzio in Italia nel 1970, promossa dal giurista cattolico Gabrio Lombardi; se in Italia si può ancora divorziare liberamente è dovuto anche alla vittoria dei sostenitori di tale norma.

Nel lametino dati anche peggiori della media nazionale (esclusi i due comuni in cui il traino alle urne è stata la presenza delle elezioni amministrative):

Maida 57,51

Platania 54,09

Jacurso 13,89

Conflenti 13,60

Carlopoli 13,29

Feroleto Antico 13,29

Decollatura 13,19

Pianopoli 12,90

Soveria Mannelli 12,63

Serrastretta 12,31

Motta Santa Lucia 11,82

Cortale 11,49

Nocera Terinese 10,67

Curinga 10,61

Lamezia Terme 10,59

San Pietro a Maida 10,58

Falerna 10,53

Martirano Lombardo 9,71

San Mango d’Aquino 9,35

Gizzeria 8,79

Martirano 8,10

Spoglio delle schede dei 5 quesiti referendari partito subito dopo la chiusura dei seggi già questa notte, con un risultato nei fatti tanto celere quanto inutile data l’esiguità dei votanti.