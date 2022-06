Rosy Rubino sollecita la destinazione ad ingrosso ortofrutticolo e vivaistico dello stabile ora polo logistico Multiservizi

Secondo Rosy Rubino, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, «sul mercato ortofrutticolo e vivaistico di contrada Rotoli regna il silenzio assoluto dell’amministrazione comunale di Lamezia Terme», anche se la struttura già da qualche anno è polo logistico delle attività della Lamezia Multiservizi, come testimoniano camion e contenitori della raccolta differenziata che fanno bella mostra di sé nel cortile.

«Ancora una volta, la mancanza di un pur minima programmazione – osserva Rubino – frena lo sviluppo della città. L’infrastruttura di contrada Rotoli, completata nel 2011 e costata circa tre milioni di euro, era stata originariamente progettata per ospitare un mercato ortofrutticolo e vivaistico. A distanza ti 11 lunghissimi anni si aspettano risposte indifferibili dalla giunta Mascaro sull’utilizzo della struttura in un comparto che è linfa vitale per la nostra economia e per gli operatori economici».

Un primo bando per l’assegnazione dei box durante l’amministrazione Speranza aveva avuto ben poco successo, così negli anni a venire l’amministrazione Mascaro e quella commissariale aveva portato avanti la conversione dello stabile ad altro scopo, sfruttando anche la nascita dell’isola ecologica proprio di fronte.

«Il mercato di Contrada Rotoli – prosegue Rubino – avrebbe dovuto diventare un grande centro logistico del settore. Se alcune delle principali leve dello sviluppo del territorio, quali agricoltura e turismo, vengono inspiegabilmente dimenticate non si comprende quale futuro stia costruendo per la nostra città l’amministrazione comunale di Lamezia Terme».

La linea dell’attuale amministrazione è però contenuta all’interno del Dup in apposito paragrafo: «l’area inerente il Piano di Insediamenti Produttivi di Contrada Rotoli rappresenta, nonostante i ritardi e gli ostacoli incontrati nella sua piena attuazione, una priorità strategica per il territorio di Lamezia. Deve, quindi, procedersi ad affrontare le tante criticità esistenti e prima tra tutte la risoluzione della tematica inerente i vincoli PAI esistenti onde verificare la possibilità di mitigazione del rischio per consentire maggiore utilizzo dell’area posizionata a ridosso dell’asta del torrente Cantagalli. Occorre anche migliorare la viabilità e gli accessi al momento esistenti e garantire la pubblica illuminazione oggi in gran parte assente nonché una corretta manutenzione delle relative aree. Al fine di favorire lo sviluppo complessivo dell’area, dovrà anche verificarsi la concreta utilizzabilità della struttura di proprietà comunale ivi esistente quale mercato ortofrutticolo e florovivaistico all’ingrosso, anche mediante l’esame di eventuali proposte da parte di privati, prevedendosi altrimenti diverso utilizzo anche in favore della partecipata Lamezia Multiservizi come da indirizzo in passato espresso con delibera di G.C. n. 344 del 30/10/2017».