L’affluenza definitiva a Lamezia Terme per le elezioni politiche è al 48,67%, rispetto al 62,24% del 2018. Costante il dato di aver consegnato tra gli ultimi in Calabria in ognuno dei 3 passaggi orari (ultimo ad ufficializzare i dati, molto dopo la mezzanotte, Martirano).

In calo anche le percentuali conclusive nel lametino (tra parentesi il dato del 2018):