Coronavirus

Nuovo caso di Covid-19 accertato su uomo di 42 anni residente a Curinga

Analoga misura per altre 4 persone, di cui 3 conviventi dell'uomo, in via precauzionale.

Nuovo caso di Covid-19 accertato su uomo di 42 anni residente a Curinga, per il quale da ieri è scattata la misura della quarantena obbligatoria fino al 17 agosto, con sorveglianza attiva da parte del personale del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente. Analoga misura per altre 4 persone, di cui 3 conviventi dell’uomo, in via precauzionale.