Rimasti 21 incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale nell’Asp di Catanzaro

L’11 gennaio 2019 erano 31 gli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale dell’Asp di Catanzaro, prevedendo il 3 aprile dello stesso anno di individuare 17 nuovi incarichi (15 erano stati nel frattempo assegnati) per 38 ore settimanali.

Oggi la terna commissariale che da un anno gestisce l’azienda sanitaria provinciale prende atto che dall’aprile di due anni fa la procedura non è mai andata avanti, non essendo stata pubblicata sul Burc, e così si aggiornano i dati prendendo atto di ulteriori 4 posti da coprire per dimissioni e pensionamenti.

I posti da coprire son così 21, di cui 3 a Girifalco, 2 a Maida, 2 a Lamezia Terme e 2 a Soveria Mannelli per quanto riguarda il lametino.