Sospese le lezioni in 2 classi del Borrello – Fiorentino perché frequentate dai figli della famiglia andata in quarantena

Nel nucleo familiare messo in quarantena obbligatoria oggi compaiono anche i bambini che sono studenti dell’Istituto Comprensivo Fiorentino-Borrello, con quindi misura adottata la sospensione delle lezioni delle due classi frequentate dai minori.

In giornata sono stati eseguiti i tamponi così ai compagni di classe, docenti e personale Ata entrati in contatto con i nuovi positivi, ed eventuali ulteriori misure saranno valutate successivamente all’esito degli esami.

Diventa così non secondario l’impegno già fissato in precedenza per il personale docente e Ata, che sabato dalle 15 alle 18 seguirà in videoconferenza il corso Covid-19 tenuto da Vincenzo Natale, direttore del Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza dell’Ospedale di Vibo Valentia.

Il DPCM 17/05/2020 finalizzato a prevenire la diffusione del “Coronavirus” impone a tutte le aziende il rispetto del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” che prevede l’informazione a tutti i lavoratori sulle disposizioni anticontagio COVID-19, nonché sul corretto utilizzo dei DPI per prevenire la diffusione del “Coronavirus” SARS-CoV-2. Il corso COVID-19: Formazione/Aggiornamento per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori affronta e approfondisce i rischi derivanti dalla diffusione del Coronavirus SARS-CoV-2 e le misure generali di sicurezza da attuare per ridurre il contagio da COVID-19, anche con riferimento al corretto utilizzo dei DPI di protezione delle vie respiratorie e delle mani.pi