Giornata con 15 nuovi positivi, 6 guariti, 26 persone in quarantena precauzionale alla vigilia del consiglio comunale

Il report giornaliero lametino del sindaco Mascaro vede 15 nuovi casi di positività, posti in isolamento domiciliare (le ordinanze pubblicate riguardano 3 uomini, 4 donne, e 4 nuclei familiari diversi già oggetto di precedenti atti), 6 guariti (dal 21, 22, 27, 28, 29 ottobre) e 13 ordinanze per 26 persone in quarantena precauzionale poiché ritenute contatti.

Fermatosi negli ultimi giorni l’aumento di casi a Scordovillo (salito però alle cronache televisive regionali e nazionali, con i cumuli di spazzatura a crescere lungo il viale di accesso già ripulito 2 volte negli ultimi anni a spese del Comune), in città si hanno 187 attualmente positivi, quasi tutti in isolamento domiciliare.

Di Covid nella varie sfumature si parlerà per altro anche domani in consiglio comunale tra interrogazioni e mozioni inerenti le misure di prevenzione e di informazione messe in atto, la gestione del focolaio a Scordovillo, sostegno economico ed incentivi fiscali per le imprese, oltre ai punti inerenti l’ospedale cittadino su cui la civica assise non ha potere deliberativo al netto delle prese di posizione.

Il tutto però a bilancio 2020 già approvato, con incontri con le categorie interessate già effettuati nelle commissioni consiliari (lunedì mattina nuova riunione congiunta di terza e sesta), limitazioni normative non superabili (eventuali sgravi potranno essere inseriti solo nel bilancio 2021, con però altre categorie che dovrebbero vedersi aumentare la pressione fiscale per compensazione), con quindi le premesse di un dibattito che potrebbe essere dialettico ma non pragmatico, anche se tra attuali consiglieri mai presenti in commissione ed ex eletti di ritorno non tutti sembrano dello stesso parere. Per la misure anti Covid la seduta sarà ancora limitata, con accesso solo per gli organi di indirizzo politico e la stampa, distanziati e mascherati.